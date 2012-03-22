Поранені під час нападу у Харкові солдат і старлей - у задовільному стані

Поранені під час нападу на караул військової частини у Харкові військовослужбовці перебувають у стабільному та задовільному стані.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

У повідомленні нагадується, що сьогодні близько 4.00 ранку, у Харкові, після повернення вартової зміни з посту при вході до вартового приміщення двома невідомими озброєними особами було здійснено розбійний напад на варту, яка охороняла об’єкти радіотехнічного підрозділу Повітряних Сил Збройних сил України.

Особовим складом варти нападникам було завдано відсіч і застосовано табельну зброю. Одного з нападників вбито, іншого – затримано.

Внаслідок нападу від ножового поранення загинув військовослужбовець строкової служби солдат. Начальник варти старший лейтенант Олег ГУРІН та солдат строкової служби Ігор ШИЛО отримали поранення. Їх терміново було доправлено до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону та надано кваліфіковану медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я оцінюється як стабільний, задовільний.

Наказом начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенанта Володимира ЗАМАНИ призначено спеціальне розслідування. До Харкова вилетіла оперативна група Міністерства оборони України на чолі із заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Григорієм САКОВСЬКИМ.

На місці події працюють оперативні групи Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних силах, Міністерства внутрішніх справ та Військової прокуратури Харківського гарнізону.

Керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України висловило глибокі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця.

Як повідомляв УНІАН, за даними Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, під час нападу на караул військової частини радіотехнічних військ було поранено трьох військовослужбовців.

Слідчим відділом Дзержинського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічного ув’язнення.