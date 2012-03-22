Завуч назбирав 13 тисяч гривень хабарів від учнів

Правоохоронці викрили у хабарництві заступника директора однієї зі шкіл Запоріжжі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, він вимагав та отримав 13 тис. грн. хабара від учнів за сприяння їм в успішній здачі іспитів.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.