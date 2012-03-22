Атену Пашко поховають завтра на Байковому цвинтарі

Атену Пашко поховають завтра, 23 березня, на Байковому цвинтарі в Києві.

Про це УНІАН повідомив журналіст Дмитро ПОНАМАРЧУК, який свого часу був прес-секретарем лідера Народного руху України В’ячеслава Чорновола - чоловіка А.Пашко.

За його інформацією, завтра о 12:00 у Церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі розпочнеться відспівування А.Пашко. А о 14:00 – поховання на центральній алеї Байкового кладовища поряд з В.Чорноволом.

Як повідомляв УНІАН, відома поетеса, громадська діячка, учасниця українського правозахисного руху А.Пашко померла 20 березня 2012 року на 81-му році життя.