Атену Пашко поховають завтра на Байковому цвинтарі
14:31, 22 березня 2012Суспільство
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Поряд із Чорноволом
Атена Пашко
Атену Пашко поховають завтра, 23 березня, на Байковому цвинтарі в Києві.
Про це УНІАН повідомив журналіст Дмитро ПОНАМАРЧУК, який свого часу був прес-секретарем лідера Народного руху України В’ячеслава Чорновола - чоловіка А.Пашко.
За його інформацією, завтра о 12:00 у Церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі розпочнеться відспівування А.Пашко. А о 14:00 – поховання на центральній алеї Байкового кладовища поряд з В.Чорноволом.
Як повідомляв УНІАН, відома поетеса, громадська діячка, учасниця українського правозахисного руху А.Пашко померла 20 березня 2012 року на 81-му році життя.
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