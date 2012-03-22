Байкери з усієї України готуються до масових акцій

Байкери заявляють, що готові до масових акцій в разі зволікання з розслідуванням загибелі в ДТП поблизу Ужгорода їхнього товариша.

Про це сьогодні кореспондента УНІАН повідомив член байкерської організації "Падонки" Олександр СУХАНОВ.

Він зокрема уточнив, що до Ужгорода з усієї України телефонують байкери й пропонують допомогу.

На запитання УНІАН, чи мають наміри байкери перекривати центральні автотраси, О.СУХАНОВ відповів: «Ми не говоримо про перекриття доріг, ми говоримо про масові акції, хочемо просто вчинити так, аби нас почули».

О.СУХАНОВ також уточнив, що масові акції байкери організують тільки в тому разі, якщо правоохоронці зволікатимуть з розслідуванням справи і якщо слідчі наполягатимуть тільки на одній версії подій.

За словами О.СУХАНОВА, байкери чекатимуть три-чотири дні, а потім прийматимуть рішення, чи проводити акції.

Довідка УНІАН. За даними прокуратури Закарпатської області, 19 березня 2012 року близько 14.00 автомобіль марки «Фольксваген-Туарек», за кермом якого була мешканка Ужгорода, виїжджаючи з другорядної дороги, допустив зіткнення з мотоциклом марки Kawasaki ZX12R, який в той час рухався по головній дорозі у напрямку КПП «Ужгород». Від отриманих внаслідок ДТП травм байкер на ім’я Сергій, який керував мотоциклом, помер на місці. Загиблий був учасником байкерської організації «Падонки».

20 березня за фактом ДТП було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого).

За інформацією закарпатських ЗМІ, за кермом автомобіля була жінка, вона нібито є донькою депутата Закарпатської обласної ради.