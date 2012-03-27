Бригинець: Андріївський узвіз гине

Комісія Київради з питань культури і туризму не підтримала ідею Головного управління комунальної власності Києва приватизувати і продати творчі майстерні Національної спілки художників на Андріївському узвозі, 36-А.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови комісії Олександра Бригинця.

Голова комісії зазначив, що на засіданні комісії представники ГУ комунальної власності повідомили, що художникам спілки, які мають майстерні у зазначеній будівлі, були запропоновані альтернативні приміщення в інших районах Києва.

«Безумовно, забудовники можуть домовитись з кількома художниками, дати їм гроші чи нові майстерні, і відселити їх подалі від узвозу. Але це не справа кількох художників, у яких, як і в кожного з нас, може не вистачити сил боротися, Андріївський узвіз – це справа всього міста, унікальна мистецька вулиця, яку влада намагається перетворити у фешенебельний торговельно-офісний центр. Хтось спитав киян, чи згодні вони втратити останній комплексний осередок культури у Києві?», - наголосив О.Бригинець.

Депутат поінформував, що зазначене звернення управління щодо включення до Програми приватизації комунального майна територіальної громади Києва на 2011-2012 роки шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом нежилих приміщень на вул. Андріївський узвіз, 36-А, вже розглядалось на засіданні комісії Київради з питань власності, за рішенням якої питання було направлене на розгляд комісії з питань культури і туризму для надання висновків і пропозицій.

О.Бригинець повідомив, що найближчими днями відбудеться прес-конференція «Андріївський узвіз гине: експертизи, думки та коментарі». Про дату і час проведення буде повідомлено окремо.