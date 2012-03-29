Вночі на Луганщині горіла шахта: на зміні працювало 293 гірника

Учора, 28 березня, о 22 год. 35 хв. у місті Суходільськ Краснодонського району Луганської області на шахті „Суходільська-Східна” ПАТ „Краснодонвугілля” сталася пожежа.

Як повідомили УНІАН в територіальному управлінні МНС в Луганській області, на горизонті 956 метрів сталося загорання дерев’яних конструкцій кріплення. У той момент у шахті працювало 293 гірники. В 00 год. 50 хв. 29 березня гірники самостійно вийшли на поверхню та близько першої години ночі чотирма відділеннями Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля пожежу ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

Причина загорання встановлюється.