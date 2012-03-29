Вночі на Луганщині горіла шахта: на зміні працювало 293 гірника
08:55, 29 березня 2012Суспільство
1131 0
На шахті «Суходільська-Східна» сталася пожежа
Учора, 28 березня, о 22 год. 35 хв. у місті Суходільськ Краснодонського району Луганської області на шахті „Суходільська-Східна” ПАТ „Краснодонвугілля” сталася пожежа.
Як повідомили УНІАН в територіальному управлінні МНС в Луганській області, на горизонті 956 метрів сталося загорання дерев’яних конструкцій кріплення. У той момент у шахті працювало 293 гірники. В 00 год. 50 хв. 29 березня гірники самостійно вийшли на поверхню та близько першої години ночі чотирма відділеннями Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля пожежу ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
Причина загорання встановлюється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter