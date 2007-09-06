Міліція порушила кримінальну справу про викрадення печатки «Пори»

Міліція порушила кримінальну справу за фактом викрадення печатки політичної партії «Пора».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Василь БОДНАР.

За його словами, Печерським райвідділом міліції ГУ МВС України в м.Києві третього вересня було порушено кримінальну справу за ст. 358 Кримінального кодексу України (викрадення печатки).

Також В.БОДНАР зазначив, що міліція отримала з цього приводу декілька заяв від голови політради партії “Пора” Владислава КАСЬКІВА.

Тривають слідчі дії. В.КАСЬКІВ та Ярослав ГОДУНОК (обраний на нещодавньому з’їзді на посаду голови «Пори») допитані слідчими.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня у ряді ЗМІ з’явилося повідомлення, що VII з’їзд партії “Пора” ухвалив рішення про вихід з блоку “Наша Україна - Народна самооборона” і відкликав з його виборчого списку своїх кандидатів. В.КАСЬКІВ заявив, що ця інформація є фальшивкою.

30 серпня Я.ГОДУНОК на прес-конференції зазначив, що “Пора” звернулася до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України з проханням з’ясувати ситуацію з печаткою та статутними документами партії.

Я.ГОДУНОК стверджує, що свого часу в його присутності В.КАСЬКІВ передав печатку і свідоцтво про реєстрацію голові політвиконкому партії. За словами Я.ГОДУНКА, у цій ситуації він не розуміє, яку печатку і свідоцтво 29 серпня демонстрував журналістам В.КАСЬКІВ.

Я.ГОДУНОК продемонстрував журналістам на прес-конференції печатку, але не показав свідоцтво, зазначивши, що «з технічних причин» лідери партії не принесли свідоцтво на прес-конференцію. На уточнююче запитання, які з продемонстрованих печаток і свідоцтв є дійсними, Я.ГОДУНОК зазначив, що з цим мають розібратися правоохоронні органи.

31 серпня Окружний адміністративний суд м.Києва за позовом блоку НУ-НС визнав протиправними дії Міністерства юстиції щодо внесення змін до складу керівних органів “Пори”, а саме: про обрання нового складу політичної ради та обрання головою політради партії Я.ГОДУНКА; взяття до відома рішення “Пори” про вихід зі складу блоку; видачі завірених копій статуту та свідоцтва про реєстрацію “Пори”, а також складення і затвердження правового висновку щодо внесення змін щодо складу керівних органів “Пори”.

У свою чергу Мін’юст подав апеляцію на це рішення суду.

4 вересня Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив протиправність рішення Міністерства юстиції щодо внесення змін до складу керівних органів “Пори”.

Того ж дня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною та скасував постанову ЦВК від 28 серпня. Цією постановою було виключено кандидатів у народні депутати від партії “Пора” з виборчого списку блоку НУ-НС, а також зареєстровано список кандидатів у народні депутати від партії “Пора” на вибори 30 вересня.

Центральна виборча комісія на виконання рішення суду вирішила залишити «Пору» у складі НУ-НС.