5 підозрюваних у зґвалтуванні дівчини звільнили з-під варти

Як повідомили УНІАН у прес-групі прокуратури Черкаської області, 29 березня громадянка Г. звернулася з усною заявою до органів слідства про те, що факту зґвалтування не було і вона обмовила 5-х хлопців.

Це саме вона підтвердила і на додатковому допиті із застосуванням відеозапису. Дівчина повідомила, що ніякого зґвалтування не було, вона обмовила і зробила це навмисно через те, що посварилась зі своїм хлопцем, повідомили в прокуратурі.

Крім того, відповідно до висновків попереднього огляду судово-медичного експерта, на її тілі не виявлено ознак насильства. Також слідчими, на основі показів свідків, було встановлено повну хронологію дня, проведеного громадянкою Г. в період з 20 по 21 березня 2012 року. У зв’язку з вищевикладеним та її повторною заявою проводяться оперативно-слідчі заходи.

Сьогодні затриманих хлопців було звільнено з ізолятора тимчасового утримання Уманського міського відділу міліції.

Крім того, 30 березня закінчився строк затримання 3 підозрюваних, а також 10-денний строк, під час якого 2 арештованим мало бути пред'явлено обвинувачення.

На даний час досудове слідство у справі триває, вживаються заходи до завершення призначених у справі експертиз, з’ясування всіх обставин подій та істини в справі, з урахуванням яких буде прийняте законне рішення.

Як повідомляв УНІАН, п’ятеро молодих чоловіків, погрожуючи 19-річній уманчанці фізичною розправою, вступили з нею в статевий зв'язок проти її волі. 20 березня уманським відділом міліції за фактом зґвалтування 19-річної жительки міста Умані було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 ККУ (Зґвалтування, вчинене групою осіб). Міліція затримала усіх п’ятьох.