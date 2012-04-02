На Хмельниччині з’явилися два мільйонери

У Хмельницькій області за підсумками року, що минув, з’явилися два мільйонери – це жителі Кам’янець-подільського та Городецького районів. Їхні фінансові активи перевищили, відповідно, 1 млн. грн.. та 4,5 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби у Хмельницькій області.

За даними податківців, найбільші прибутки декларують ті, хто у 2011 році отримував доходи у вигляді спадщини – 756 декларації на суму 30 млн. грн., від надання в оренду нерухомості та земельних ділянок – 490 декларацій на понад 1,5 млн. грн. та від продажу рухомого майна – 222 декларації на майже 19 млн. грн.

Також до податкових органів регіону вже надійшло 1853 декларації від громадян, які вирішили скористатись правом на отримання податкової знижки. Найбільше заявок на компенсацію частини власних витрат з бюджету, зокрема 1767, отримано від тих громадян, які впродовж минулого року оплатили вартість освітніх послуг, понад 40 громадян вирішили отримати відшкодування з бюджету процентів сплачених за договорами іпотечного кредитування на купівлю доступного житла.

За підсумками деклараційних розрахунків, у 2012 році скарбниця додатково отримає понад 4 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. До повернення у вигляді податкової знижки краянам нараховано більш як 400 тисяч гривень.

Загалом, у рамках деклараційної кампанії в області прозвітувало понад 5 тисяч громадян.