Янукович дозволив реєстрацію авто без обов'язкової сплати штрафу

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення зміни до статті 34 Закону України «Про дорожній рух».

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня парламент ухвалив закон "Про внесення зміни до статті 34 Закону України "Про дорожній рух".

Закон скасовує заборону на проведення державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів у разі, якщо власники транспортних засобів або уповноважені на використання цими засобами особи мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.