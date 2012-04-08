Шварценеггер заявив, що Термінатор без його участі - жахливий

Як передає телекомпанія NBC, свою думку про останній «Термінатор» актор висловив, коли кореспондент запитав у екс-губернатора Каліфорнії, що він думає з приводу участі в сіквелах.

«Я відкритий для таких ідей, якщо йдеться про такі фільми, як «Правдива брехня», «Термінатор» - добре зроблений «Термінатор», останній був жахливим. Були зусилля, вони ніби й намагалися, в плані акторської майстерності і всього іншого, але можливість прогавили», - сказав А.Шварценеггер про фільм «Термінатор: Прийде рятівник», який вийшов на екрани в травні 2009 року.

Фантастичний бойовик «Термінатор 5» знаходиться на стадії розробки, орієнтовна дата прем'єри - 2014 рік.

А.Шварценеггер, володар низки премій з бодібілдінгу, переїхав до США в 1968 році у віці 21 року. Спортивну кар'єру він завершив в 1980 році, з кінця 1960-х знімається в кіно. З листопада 2003 по січень 2011 року обіймав посаду губернатора Каліфорнії. Фантастична трилогія про того, кіборга в людському вигляді «Термінатор», «Термінатор 2: Судний день», «Термінатор-3: Повстання машин», в яких головну роль грає А.Шварценеггер, стали візитівою актора в голлівудському кінематографі.