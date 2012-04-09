В Одесі затримали грабіжників, які винесли з квартири сейф з грішми й коштовностями

В Одесі правоохоронці затримали за гарячими слідами двох грабіжників, які винесли з квартири сейф з грішми і коштовностями на загальну суму 36 тисяч гривень.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в міліції, злочинці проникли в квартиру 53-річної підприємниці шляхом підбору ключа і вчинили крадіжку металевої шафи, в якій було 20 тисяч гривень, 2 тисячі доларів, золоті каблучки, 5 кредитних карток, ключ від автомобіля "Шевроле-лачетті" і два дипломи.

Під час оперативно-розшукових заходів затримано 18-річних викрадачів, у яких вилучено грошові кошти, коштовності й інші речові докази.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи щодо затриманих, які перебувають у Київському РВВС Одеси.