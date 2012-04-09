Прокуратура не збирається переслідувати автора фільму про Лук’янівське СІЗО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва і нагадали, що проводиться перевірка фактів, наведених у телевізійній передачі «Знак оклику» на телеканалі TВi автора К.Усова з приводу порушень конституційних прав громадян, які утримуються у Київському слідчому ізоляторі.

Зокрема, проводиться перевірка за фактами смерті ув’язненого від ураження електрострумом, зловживання службовим становищем працівниками СІЗО, у тому числі щодо передачі в’язням заборонених предметів за грошову винагороду, застосування насильства до окремих арештованих, про що вони заявили у телепередачі, тощо.

Під час перевірки К.Усова було відібрано пояснення з приводу відомих йому обставин неправомірних дій працівників Київського СІЗО.