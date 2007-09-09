До 2-го Чемпіонату любителів сала залишилося два тижні

У Луцьку 22-23 вересня відбудеться IІ-й чемпіонат любителів сала "З любов`ю...до сала".

Як передає кореспондент УНІАН, так само, як і І-й чемпіонат, він проходитиме під гаслом «Саломани всіх країн – єднайтесь!».

Програмою чемпіонату передбачено його урочисте відкриття 22 вересня о 15 годині за участю представників Волинської обласної і Луцької міської влади, гостей з Києва, представників "Книги рекордів України" і "Книги рекордів Гіннеса".

У рамках чемпіонату відбуватимуться конкурси "Саломанів-товстунів" на найважчого учасника, пісенний конкурс-караоке серед любителів сала. Також для учасників та гостей передбачена екскурсія по Луцьку, до замку Любарта та в музей історії сільського господарства Волині. Завершиться перший день чемпіонату святковою вечерею - «Волинські вечорниці з салом».

Наступний день розпочнеться науковою конференцією за участю представників Української Академії аграрних наук, Головного управління агропромислового розвитку на тему "Розвиток свинарства в Україні та в інших державах".

Серед розважальних заходів цього дня виставка кращих порід свиней "Свинячий конкурс краси", виставка сала і виробів з сала та церемонія встановлення рекорду на найдовший у світі бутерброд з салом і споживання його всіма бажаючими.

Завершиться чемпіонат концертом за участю любителів сала - „Ода салу".

Як повідомили організатори, мета такого дійства - задекларувати, що «національною гордістю українців є сало», через призму розважальних заходів цілком серйозно висвітлити питання корисних властивостей сала з точки зору медицини, розвитку свинарства в Україні, розширити інформацію про різноманітність страв з національного українського продукту – сала.

Як повідомляв УНІАН, І-й чемпiонат любителiв сала «З любов`ю… до сала» відбувся у Луцьку минулого року 14-15 жовтня.