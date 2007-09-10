Закінчилася виставка-ярмарок ”Волинь-Агро-2007”

В Луцьку завершила роботу виставка-ярмарок "Волинь-Агро-2007". Її учасники - понад 100 вітчизняних товаровиробників і 6 підприємств з Республіки Польщі представили сільськогосподарські машини та обладнання, продукти харчування, корми та кормові добавки, засоби захисту рослин, добрива, продукція птахівництва та бджолярства, насіння зернових, картоплі, посадковий матеріал плодових, декоративних дерев та кущів, овочі, фрукти тощо.

Як передає кореспондент УНІАН, організатори заходу мали на меті допомогти середньому та малому бізнесу. Саме його представникам запропоновано впроваджувати нові технології у виробництво, обирати сучасні сільськогосподарські машини та обладнання, засоби захисту рослин.

Крім того, сільськогосподарські підприємства мали змогу відвідати навчальні майстер-класи на тему розвитку лізингу, нових агротехнологій, зокрема вирощування картоплі, технології заготівлі кормів за допомогою біоконсервантів, підвищення родючості ґрунтів та ін.

За останні кілька років - це найбільша експозиція в регіоні. Попередня подібна виставка проводилася п`ять років тому.