Тюремники розповіли, як водили важливого німця до Київського СІЗО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, М.Льонінга під час відвідування супроводжували начальник управління ДПтС України в Києві та Київській області О.Сайко та новопризначений керівник Київського СІЗО П.Голубовський.

М.Льонінг мав можливість ознайомитися з особливостями діяльності установи, отримати повну інформацію про різні категорії осіб, які наразі утримуються в установі. Він відвідав камеру, в якій утримується екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, та палату медико-санітарної частини СІЗО, в якій перебувала екс-прем’єр Юлія Тимошенко. Крім того, уповноважений уряду ФРН оглянув корпус для тримання заарештованих жінок.

Окрему увагу під час зустрічі та відвідування Київського СІЗО було приділено питанню організації надання медичної допомоги ув’язненим. М.Льонінга було поінформовано про особливості лікувального процесу в установі в цілому, а також відносно окремих осіб, зокрема стосовно обстеження і лікування Ю.Луценка. Він особисто ознайомився з умовами, що створені у Київському СІЗО для лікування Ю.Луценка, а також інших ув’язнених.

Після цього М.Льонінг відбув до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, де наразі перебуває Ю. Луценко, для особистої з ним зустрічі.