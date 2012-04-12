Ахметов: сталася помилка, ми все виправимо

Про це йдеться в заяві Ахметова, поширеній його прес-службою у середу.

"Андріївський узвіз - це символ Києва, його історія, і я вдячний всім, хто не залишився байдужим до виниклої проблеми", - цитує Українська правда.

"Компанія ЕСТА, вивчивши думки киян, вирішила відмовитися від будівництва ділового центру ще в березні. На жаль, після цього рішення були допущені дві грубі помилки. По-перше, дії компанії не були скоординовані. По-друге, вони не були роз'яснені громадськості. Таким чином, головні принципи СКМ - відкритість і прозорість - були порушені. Я обіцяю, що компанія СКМ поверне попередній вигляд зруйнованим фасадам. Крім того, ми допоможемо місту у відновленні Андріївського узвозу", - заявляє Р.Ахметов.