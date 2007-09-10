Кірі Муратовій дали ”Золоте яблуко”

На «Кіно-Ялті 2007» Кірі Муратовій дістався приз «Золоте яблуко» за кращу режисерську роботу

Підведені підсумки VII фестивалю «Кіно-Ялта», переможці кінофестивалю одержали призи в чотирьох номінаціях.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-центрі фестивалю, приз «Велике золоте яблуко» за кращий фільм був відданий російському режисеру Павлу ЧУХРАЮ за картину «Російська гра».

«Золоте яблуко» «За кращу режисерську роботу» одержала режисер Кіра МУРАТОВА за український фільм «Два в одному».

«Золоте яблуко» «За краще виконання чоловічої ролі» одержав актор Олександр БАЛУЄВ за гру в українському фільмі «Інді».

«Золоте яблуко» «За краще виконання жіночої ролі» було вручене актрисі Зої КАЙДАНОВСЬКІЙ - виконавиці головної ролі в російській кінокартині «Нічого особистого».

Спеціальну згадку журі одержали актриса Олена ЯЦКО - за блискуче виконання ролі другого плану в російському фільмі «Вороги», а також Анастасія ЗЮРКАЛОВА - за яскравий дебют, що вселяє надію, в російській картині «Аврора, або що снилося сплячій красуні».

Також організаційним комітетом і дирекцією фестивалю в особі Рената ДАВЛЕТЬЯРОВА був вручений спеціальний приз «За вірність професії». Його володаркою стала актриса Ада РОГОВОЦЕВА.

Підсумки фестивалю були підведені на урочистій церемонії закриття «Кіно-Ялти 2007», що пройшла в Масандрівському палаці в Криму сьогодні вночі. На церемонію закриття були запрошені режисер Федір БОНДАРЧУК, актори Марат БАШАРОВ, Гоша КУЦЕНКО, Олександр ФІЛІПЕНКО, Олександр БАЛУЄВ, режисер Олександр СТРИЖЕНОВ, режисер-постановник Дмитро БОРЩЕВСЬКИЙ, актриса Ольга ОРЛОВА, письменник і драматург Аркадій ІНІН та ін. Режисером-постановником вечора став Олексій АГРАНОВИЧ. За його словами, церемонія закриття була присвячена місту Ялта "як місцю романтичних зустрічей, як місцю кохання".

Як повідомляв УНІАН, VII фестиваль продюсерського кіно Росії і України «Кіно-Ялта 2007» проходив 4-9 вересня. У конкурсному показі фестивалю брали участь 8 фільмів: по 4 картини від України і Росії. Від України - кінокартина «Два в одному» (режисер - Кіра МУРАТОВА); фільм «Інді» (режисер - Олександр КІРІЄНКО); «Аврора» (режисер - Оксана БАЙРАК); «Біля річки» (режисер - Єва НЕЙМАН). Від Росії в конкурсному показі представлені кінострічки «Російська гра» режисера Павла ЧУХРАЯ; «Вороги» (режисер - Марія МОЖАР); «Нічого особистого» (режисер - Лариса САДІЛОВА) і «Натурниця» (режисер - Тетяна ВОРОНЕЦЬКА).

Цього року до журі кінофестивалю ввійшли: від української сторони – кінокритик і головний редактор журналу «Кіно-Театр» Лариса БРЮХОВЕЦЬКА, кінопродюсер і заслужений працівник культури України Микола МАЗЯР, а від російської - режисер і призер міжнародних і російських кінофестивалів Олександр ВЕЛЕДІНСЬКИЙ, сценарист і письменник Аркадій ІНІН, актриса, народна артистка Росії Лариса УДОВИЧЕНКО. Головою журі був кінорежисер Роман БАЛАЯН.

Довідка УНІАН. Фестиваль «Кіно-Ялта 2007» проводився за підтримки Федерального агентства з питань культури і кінематографії Російської Федерації, Міністерства культури і туризму України і Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Генеральним продюсером кінофестивалю є генеральний директор компанії «Інтерфест» Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ. Співорганізатором і спонсором фестивалю є кіностудія «Ялта-фільм» (продюсер кіностудії – Андрій НОВІКОВ).