ДТП у Криму: травмовано 9 пасажирів мікроавтобуса

9 пасажирів мікроавтобуса дістали травми різного ступеня тяжкості внаслідок дорожньої аварії, що сталася в Криму на автотрасі Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, в неділю ввечері автобус «Mercedes-Benz 313», за кермом якого перебував житель Кривого Рогу, рухаючись з боку Алушти в бік Сімферополя, «на лівому закругленні з невідомих поки що причин виїхав за межі проїжджої частини праворуч», де врізався в опору тролейбусної контактної мережі.

У ДТП травмовані пасажири автобуса – всі жителі Кривого Рогу. Серед потерпілих – троє чоловіків і шість жінок. Більшість потерпілих пасажирів доставлена в 6-у міську лікарню Сімферополя.

За даними ДАІ, всього за минулу добу в Криму сталися 11 ДТП, в яких одна людина загинула і 21 - травмована.