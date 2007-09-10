Прес-конференція, присвячена проведенню CEE Outsourcing Summit 2007

12 вересня 2007 року в 11:00 на вул. Грушевського, 1-а Асоціація «Інформаційні технології України» проведе прес-конференцію присвячену проведенню Першого Аутсорсингового Саміту країн Центральної і Східної Європи (CEE Outsourcing Summit 2007).

В ході прес-конференції Ви одержите вичерпну інформацію про учасників Саміту, доповідачів і їх теми, учасники прес-конференції розповідять про розвиток галузі IT - аутсорсингу і перспективах України як центру розробки програмного забезпечення.

Учасники прес-конференції: президент Асоціації «Руссофт» Валентин Макаров; президент Асоціації «ІТ України» Микола Роєнко; голова Правління, Генеральний директор науково-технологічної асоціації «Інфопарк» Володимир Басько; заступник директора Держдепартаменту зв`язку та інформатизації Віталій Балюк.

Додаткову інформацію можна одержати на офіційному сайті заходу www.cee-outsourcing.com

Акредитація преси за тел. (044) 5933302, моб. (068) 350 0267, по e-mail: info@itmg.com.ua (з позначкою «акредитація») або на сайті http://www.cee-outsourcing.com/ru/accreditation/