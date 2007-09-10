Янукович задоволений «чудовим результатом»

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ задоволений зростанням інвестицій у розмірі 32% в 2007 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді, присвяченій питанням інвестицій, що проходить сьогодні в клубі Кабінету Міністрів України.

Прем`єр-міністр зазначив, що 2007 рік був дуже складним, зокрема, в країні спостерігалася політична криза, яка не привертає інвесторів.

При цьому прем`єр подякував інвесторам за те, що вони «сміливі люди».

Результат в 32% зростання інвестицій він назвав «чудовим результатом».

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що інвестиції в Україні почали рости наприкінці 90-х - початку 2000 років. При цьому в 2003-2004 роках їх зростання становило 35-40%, в 2005 році рівень інвестицій впав в 30 разів, зокрема, через політику уряду в питанні реприватизації.

У нараді беруть участь українські і зарубіжні бізнесмени, дипломати і члени уряду.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, обсяг прямих іноземних інвестицій до України на 1 липня становив 24 млрд. 171,8 млн. дол., з України в економіку інших країн – 263,1 млн. дол.