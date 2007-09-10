Погода на 11-16 вересня

11 вересня у західній частині України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода, вночі на крайньому заході, вдень у західних областях пройдуть дощі, подекуди з грозами, вдень місцями сильні дощі, в Карпатах дуже сильні дощі. На решті території буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°, на крайньому заході 10-13; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°; у південній частині вночі 10-15°, вдень 20-25°;

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 12-13 вересня утримається хмарна погода з проясненнями. Часом дощі (12 вересня в Карпатах місцями сильні, вдень 13 вересня у західній половині пройдуть невеликі дощі), на півдні та сході місцями з грозами; лише 12 вересня у східних, Запорізькій, Дніпропетровській областях та на півночі Лівобережжя без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, на півдні 10-15°, на узбережжі Криму до 17; вдень 13-18°, у південній частині, східних та Дніпропетровській області 18-23°, в Криму 12 вересня до 26°; в Карпатах вночі 3-8°тепла, вдень 5-10°.

14-15 вересня - переважно без опадів, лише 14 вересня у східних, вдень 15 вересня у західних областях дощі (вночі 13 вересня у південних та місцями центральних областях невеликі дощі). Температура вночі 4-10°, вдень 14-20°; у південній частині, а 14 вересня і у східних областях вночі 8-14°, вдень 17-23.

16 вересня вночі на більшій частині території України, а вдень у східних областях, Криму та Приазов’ї очікуються невеликі дощі; 17-18 вересня переважно без опадів, лише вдень 18 вересня в Карпатах та прикарпатських областях буде дощ. 19 вересня у західній половині, а впродовж доби 20 вересня по всіх території України пройдуть дощі.

У м. Києві та області 11 вересня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі близько 10°, вдень 17-19°; по області вночі 6-11°, вдень 14-19°.

12-13 вересня утримається хмарна погода з проясненнями. Вночі 12 вересня без опадів, в решту часу дощ (вдень 13 вересня місцями невеликий). Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°.

14-15 вересня - без опадів. Температура вночі 4-10°, вдень 14-20°.