Порошенко хоче заполонити Білорусь українським пивом

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко сьогодні на нараді з питань експорту українського пива на білоруський ринок.

«На 18 число ми домовилися, що пройде зустріч у Мінську з керівником концерну "Белгоспищепром". Нам потрібно якісно попрацювати над аргументуванням, що українська продукція перебуває в неконкурентних умовах, обмеження мінімальних цін (на пиво – УНІАН) дає більше переваг одним виробникам, ніж іншим», - сказав П.Порошенко.

Він відзначив, що чекає за наслідками зустрічі швидких і компромісних рішень, які забезпечать різке зростання поставок української продукції до Білорусі.

Як повідомив П.Порошенко, за даними міністерства, втрати через обмеження експорту даної продукції до Білорусі оцінюється в 12 млн. дол. «Ми боротимемося за кожний мільйон експорту українського виробника», - підкреслив П.Порошенко. Він додав, що Україна на сьогодні має негативне сальдо в торгівлі з Білоруссю. При цьому міністр відзначив, що Україні складно оспорюватиме встановлені обмеження у вигляді мінімальних цін, оскільки, за словами білоруської сторони, всі угоди, які стосуються мінімальних цін, були добровільними.

«Наша позиція – ми не миритимемося з жодними обмеженнями, які ставлять українського виробника в неконкурентні умови», - підкреслив П.Порошенко.