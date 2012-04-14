Україна пропонує перевірити м'ясо
04:53, 14 квітня 2012Суспільство
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Україна запросила фахівців з Росії, Білорусі і Казахстану проінспектувати свої підприємства з виробництва продукції тваринного походження, які зацікавлені в поставках на ринок країн Митного союзу (МС).
Як повідомили УНІАН у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд), відповідна пропозиція міститься в листі голови Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Івана Бісюка на ім'я керівника Россільгоспнагляду Сергія Данкверта.
«І.Бісюк повідомляє про готовність української сторони прийняти представників ветеринарних служб країн Митного союзу у другій половині травня поточного року», - зазначається в повідомленні.
Наголошується, що звернення Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України буде розглянуто керівниками ветеринарних служб Росії, Казахстану і Білорусі.
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