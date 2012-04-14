Порошенко: Росія виконала свої зобов'язання щодо сиру

Про це він заявив на прес-конференції.

«У вівторок під час мого візиту до Москви, де ми підбиватимемо підсумки першої місії, яка відбулася цього тижня відповідно до домовленостей», - сказав П.Порошенко.

Він також відзначив, що Росія виконала свої зобов'язання, і фахівці Росспоживнагляду провели цього тижня інспекцію двох підприємств молочної промисловості України – Пирятинського і Менського сирзаводів.

При цьому П.Порошенко не відповів на запитання, коли буде розблоковано поставки українського сиру до Росії, відзначивши, що «о 16 годині у вівторок ми матимемо зустріч, про результати якої буде оголошено на підсумковій конференції».

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Довідка УНІАН. 8 лютого Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за наслідками переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка з главою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку Російської Федерації будуть зняті після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

9 квітня головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко заявив, що з 10 квітня фахівці Росспоживнагляду знову поїдуть до України для перевірки підприємств, що виробляють сири, зокрема, «Пирятинського сирзаводу» і ПрП КФ «Прометей».