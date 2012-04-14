У Криму в радіусі 10 км ввели карантин через сказ
13:50, 14 квітня 2012Суспільство
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На фермі в Червоногвардійському районі Криму загинула хвора на сказ корова.
МНС ввело карантин у с. Удачне
10 працівників сільгосппідприємства госпіталізовано на тиждень для профілактики, в селі Удачне в радіусі 10 кілометрів введено карантин, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.
Корова загинула 12 квітня. Наступного дня її голову відвезли ветеринарам на дослідження, яке засвідчило, що тварина хворіла на сказ.
«Загроза захворювання працівником ферми не підтвердилася», - запевняють в МНС.
Сільгосппідприємство налічує близько 350 корів і продає молоко.
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