У Криму в радіусі 10 км ввели карантин через сказ

10 працівників сільгосппідприємства госпіталізовано на тиждень для профілактики, в селі Удачне в радіусі 10 кілометрів введено карантин, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

Корова загинула 12 квітня. Наступного дня її голову відвезли ветеринарам на дослідження, яке засвідчило, що тварина хворіла на сказ.

«Загроза захворювання працівником ферми не підтвердилася», - запевняють в МНС.

Сільгосппідприємство налічує близько 350 корів і продає молоко.