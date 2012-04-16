Молодик запізнювався на автобус і вирішив його «замінувати»

Про це повідомляється на офiцiйному сайті Головного управління МВС України у Дніпропетровській області.

Згідно з повідомленням, до чергової частини Криворізького міського управління міліції за номером 102 надiйшло повiдомлення про те, що на територiї автовокзалу замiновано автобус “Кривий рiг - Днiпропетровськ”.

Пасажирів автобуса було евакуйовано до залу очiкування автовокзалу. Пiд час перевірки фахівці не виявили в автобусi вибухових пристроїв чи речовин.

Правоохоронці встановили і затримали безробітного 18-річного мiсцевого жителя, який о 23.15 13 квітня надав неправдиве повiдомлення про загрозу вибуху вищевказаного автобуса, оскільки запізнювався на нього.

Проти затриманого порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності). Зловмиснику загрожує штраф від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п`яти років.