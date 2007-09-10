У центрі Москви вибухнула машина

Вибух на Тверській вулиці не є терактом, сказав РІА "Новости" представник московського ГУВС.

"Це, швидше за все, кримінальні розбірки, але не теракт. Вибуховий пристрій був встановлений під днищем машини "Тойота-Камрі" яка рухалася в середньому ряду на розі Тверської із Страсним бульваром. Потужність вибуху - не більше 50 грамів тротиловому еквіваленті. Поранення тазу і ноги одержав 42-річний водій. Він госпіталізований. Пасажирка контужена, її оглядають лікарі", - сказав співбесідник агентства.

За його словами, після вибуху в машині спалахнув бензопровід в районі двигуна.

Пожежу погасили інші водії.

За іншою попередньою версією, яку висувають вибухотехніки, причиною вибуху могли стати технічні неполадки в паливній системі двигуна, повідомив офіційний представник ГУВС Євген Гільдєєв.

Він додав, що вибухотехніки продовжують обстежувати автомобіль, і точний висновок про причини події буде пізнішим.