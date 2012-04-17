Бригинець: Після Євро на Трухановому відпочиватимуть лише найбагатші

Про це йдеться в повідомленні прес-служби депутата.

«Є небезпека, що ця гігантська територія, що інтенсивно приводиться в порядок і відгороджується від киян, після Євро може перетворитися в закриту зону відпочинку для найбагатших. Впевнений, що таким чином влада, яка мала види на цей пляж, просто використала шведів як прикриття», - вважає О. Бригинець.

За його інформацією, мова йде про 1,5 км найкращих пляжів на Трухановому острові обабіч Пішохідного мосту. Гектари прибережної території вже обнесені глухим металевим двометровим парканом.

Зведення паркану розпочали на початку квітня з середини острова (від території КП «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» дирекція «Труханів острів»).

Загорода тягнеться вздовж алеї, що веде до парашутної вишки. На сьогодні паркан «довели» до вул. Труханівської.

Відгородженими від доступної для киян частини острова залишились: пункт прокату, спортивний майданчик, де відпочиваючі грали в волейбол та пейнтбол, громадські вбиральні та атракціон «Веселі гірки», який днями знищили. Інша частина плесо (700 м) острова за течією Дніпра також готується до загородження.

За словами депутата, на пляж Труханового острову завезено чистий пісок, знищено частину зелених насаджень, вперше за останнє 10-річчя почищені та пофарбовані громадські вбиральні, територія прибирається працівниками КП «Плесо».

За офіційною інформацією КМДА, пляжі на Трухановому острові були обрані Організацією уболівальників футболу Королівства Швеція під зведення кемпінг-містечка для проживання шведських вболівальників під час Євро-2012 в Києві. Хоча депутат сумнівається, що шведи знають про те, що для спорудження кемпінгів обрані безкоштовні комунальні пляжі столиці.

Саме тому депутат звернувся до посла Швеції з повідомленням про те, що під приводом створення кемпінгового містечка для шведських вболівальників у киян забрали найкращий безкоштовний муніципальний пляж.