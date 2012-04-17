Вандали пошкодили пам'ятник Шевченкові у Дніпропетровську

Про це ідеться в повідомленні Української народної партії, повідомляє Тиждень.

Як повідомили в УНП, члени партії звернулася в міліцію із проханням розслідувати акт вандалізму. "Пам'ятник українському генієві в самому центрі мегаполіса безкарно калічать", - ідеться у заяві голови Дніпропетровської облорганізації УНП Анатолія Сокоринського, розповсюдженої у ЗМІ.

Нагадаємо, що п'ятиметровий пам'ятник молодому Кобзареві був відкритий 24 серпня 1992 року (на 2-й День Незалежності України) навпроти Українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка. Автори — скульптор Володимир Небоженко та архітектор Володимир Положий.

Нещодавно Віктор Янукович оголосив 2014 рік в Україні роком Тараса Шевченка.