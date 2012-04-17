Вандали пошкодили пам'ятник Шевченкові у Дніпропетровську
Невідомі вкрали бронзові дошки з пам'ятника Кобзареві у центрі Дніпропетровська.
Про це ідеться в повідомленні Української народної партії, повідомляє Тиждень.
Як повідомили в УНП, члени партії звернулася в міліцію із проханням розслідувати акт вандалізму. "Пам'ятник українському генієві в самому центрі мегаполіса безкарно калічать", - ідеться у заяві голови Дніпропетровської облорганізації УНП Анатолія Сокоринського, розповсюдженої у ЗМІ.
Нагадаємо, що п'ятиметровий пам'ятник молодому Кобзареві був відкритий 24 серпня 1992 року (на 2-й День Незалежності України) навпроти Українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка. Автори — скульптор Володимир Небоженко та архітектор Володимир Положий.
Нещодавно Віктор Янукович оголосив 2014 рік в Україні роком Тараса Шевченка.