В Україні йтимуть дощі

Завтра в Україні, окрім східних областей та півночі Лівобережжя, очікуються дощі, на півдні з грозами, у західній, вранці, вдень і у південній частині місцями сильні дощі, у Карпатах дуже сильні дощі.

Вітер переважатиме східний, на заході північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. Температура вночі 7-12°, на півдні 13-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 14-19°, у південних та східних областях 20-25°, в Криму до 27°.

13 вересня - хмарна погода. Часом дощі, у південній половині місцями сильні дощі, подекуди грози (вдень у західній частині місцями невеликі дощі). Температура вночі 8-13°, на крайньому півдні 14-18; вдень 12-17°, у південній частині, Донецькій та Луганській областях 18-21°.

14 вересня - мінлива хмарність. Вночі на Лівобережжі та в Криму, вдень у східній частині дощ; на решті території переважно без опадів. Температура у західних, північних та більшості центральних областей 4-9° тепла, на решті території 7-12°, вдень 14-19°, на півночі Лівобережжя та більшості східних областей 10-15°; у Криму вночі 11-16°, вдень 16-21°. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у південній частині, а 13 вересня і в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

15 вересня - без опадів, лише вдень на крайньому заході дощ; температура вночі 3-9° тепла, на узбережжі морів 11-16°, вдень 13-19°, у південній частині до 22°.

16 вересня - вночі часом дощ, вдень місцями невеликий, лише у південній частині та у східних областях без опадів; температура у східних областях істотно не зміниться, на решті території вночі 5-11°, вдень 11-17°, на півдні 20-25°.

У Києві та області у середу очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 10-12°, вдень 16-18°; по області вночі 7-12°, вдень 14-19°.

13 вересня - хмарна погода, часом дощ, температура вночі 8-13°, вдень 12-17°. 14 вересня - мінлива хмарність, без опадів, температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

15 вересня - без опадів; температура вночі 3-8°, вдень 14-19°. 16 вересня - вночі дощ, вдень місцями невеликий дощ; температура вночі 5-10°, вдень 11-16°.