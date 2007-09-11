“Українсько-Середземноморським авіалініям” заборонили літати в Європу

Європейська комісія схвалила нові зміни до “чорного списку” авіакомпаній, яким заборонено здійснювати польоти до Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, до переліку “заборонених компаній”, зокрема, включено українську авіакомпанію “Українсько-Середземноморські авіалінії” та іранську “Mahan Air”.

“Останні зміни ще раз демонструють, що “чорний список” є динамічним інструментом, якій Комісія використовує в міру необхідності”, - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Жак БАРРО.

Як повідомляв УНІАН, вперше “чорний список” авіакомпаній був створений у березні 2006 року. З того часу Єврокомісія вже вп’яте переглянула його.

Компанія “Українсько-Середземноморські авіалінії” створена в 1998 році. У 2005 році вона здійснила перевезення 450 тисяч пасажирів. 60% рейсів були чартерними, 40% - регулярними. Перевезення здійснюються літаками А-320, DC-9, ТУ-134 VIP, AN-24.

4 липня Єврокомісія додала до “чорного списку” українську компанію Volare Aviation Enterprise, що займається вантажними авіаперевезеннями.