Україна може обійтися без МВФ... деякий час

Таку думку висловив віце-президент Світового банку Філіпп Ле Уеру (Philippe Le Houérou) на прес-конференції у п’ятницю, повідомляє Укрінформ.

"Що стосується МВФ, то коли я востаннє дивився показники, вони не потребували негайного здійснення зовнішніх запозичень у короткостроковій перспективі. Можливо, більше - у довгостроковій перспективі", - сказав Ле Уеру, відповідаючи на запитання про вплив "замороження" кредиту МВФ на економічні прогнози для України.

За словами віце-президента СБ, основною перешкодою на шляху відновлення фінансування МВФ є питання щодо підвищення тарифів на газ для домогосподарств, яке український уряд досі не вирішив. "Це дуже складне питання", - додав ле Уеру. Він зауважив, що Світовий банк працює з Україною над проблемою мінімізації негативних соціальних наслідків від підвищення тарифів для уразливих верств населення. Водночас, віце-президент СБ переконаний, що Україна потребує структурних реформ в енергетичній сфері.