Держбюджет-2008 має приймати новий парламент

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК вважає, що Державний бюджет на 2008 рік повинен прийматися «на свіжу голову і свіжим парламентом».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції, коментуючи винесення на розгляд Верховної Ради затвердженого сьогодні Кабміном проекту Держбюджету-2008, О.ШЛАПАК сказав наступне: «Наша позиція давно відома, Президент вважає, що на сьогодні парламент нелегітимний як установа, яка повинна розглядати такі документи як Закон про Державний бюджет. Тому ми вважаємо, що чергова заява про те, що збиратиметься так звана сесія для вивчення цього бюджету, є певним продовженням на загострення, яке має місце, на жаль, в останні дні. Ми впевнені, що такий важливий і серйозний документ потрібно розглядати зі свіжою головою і в свіжому парламенті».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший віце-прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що бюджетний процес у Верховній Раді має розпочатись одразу після того, як 15 вересня проект Держбюджету на 2008 рік буде передано до парламенту.

Раніше О.ШЛАПАК заявляв, що Секретаріат Президента не братиме участі в засіданнях Верховної Ради і її комітетів, присвячених обговоренню проекту Державного бюджету-2008, оскільки вважає парламент нелегітимним.