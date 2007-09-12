Житомир і Кутаїсі підписали договір

У Житомира з’явився побратим - грузинське місто Кутаїсі. Про це сьогодні на прес-конференції у Житомирській міськраді повідомив секретар міськради Анатолій КАЛЕНСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, угоду про побратимство між Кутаїсі та Житомиром було підписано під час святкування 1123-ї річниці від дня заснування Житомира.

"Угоду підписали мер Житомира Віра ШЕЛУДЧЕНКО та перший заступник мера Кутаїсі Грегор ШУШАНІЯ", - сказав А.КАЛЕНСЬКИЙ.

Він також повідомив, що цей документ передбачає співпрацю в культурному та освітньому напрямках.

"Також великий акцент зроблено на медицину", - зазначив секретар міськради.

За словами А.КАЛЕНСЬКОГО, раніше, за радянських часів, побратимом Житомира було болгарське місто Монтана, однак з часом ці зв’язки було втрачено.

"Підписання угоди відкриває нові перспективи для подальшого розвитку українсько-грузинських відносин", - наголосив секретар міськради.