Ющенко вручатиме ключі від квартир, а Янукович мітингуватиме

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у середу, 12 вересня, здійснить робочу поїздку до Закарпатської області.

Як повідомляє прес-служба Президента, у с. Тибава (Свалявський район) глава держави вручить ключі від квартир та автомобілів багатодітним сім’ям та інвалідам Закарпаття.

Також В.ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії відкриття заводу з виробництва процесорів «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед».

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні проведе зустрічі з виборцями Запорізької області.

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у передвиборчих мітингах у містах Мелітополі, Токмаку .

Також очікується участь лідера Партії регіонів в урочистосятх з нагоди 100-річчя підприємства «Мотор-Січ».

Окрім того, В.ЯНУКОВИЧ братиме участь у прямому ефірі Запорізької телекомпанії «Алекс».

Також очікується мітинг за участю В.ЯНУКОВИЧА на центральній площі Фестивальній в обласному центрі.

В.ЯНУКОВИЧ сьогодні планує повернутися до Києва.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ з 12 вересня перебуває у відпустці для участі в агітаційній кампанії Партії регіонів у рамках дострокових парламентських виборів.