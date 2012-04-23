Син зв’язав матері руки мотузкою і підпалив хату
13:56, 23 квітня 2012Суспільство
1096
На Закарпатті 22-річний син спалив власну матір через те, що вона пиячила.
У Міжгірському районі Закарпатської області 22-річний син підпалив будинок своєї 42-річної матері через те, що вона пиячила.
Жінка загинула, повідомили УНІАН в управлінні Держтехногенбезпеки у Закарпатській області.
Трагедія сталася у ніч на 22 квітня у селі Нижній Студений.
Рятувальники прибули за місцем виклику, приборкали полум’я, однак врятувати життя 42-річній жінці не вдалося.
Син зізнався правоохоронцям, що навмисно вчинив підпал у будинку, а щоб мати не змогла врятуватися, зв’язав їй руки мотузкою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter