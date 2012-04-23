«Розетка» відновила роботу

Зокрема, на сайті компанії розміщено матеріал: «Інтернет-супермаркет "Розетка": ми знову працюємо!»

В оголошенні зазначається, що наразі магазин працює в режимі відновлення після вимушеного простою. «Деякі наші підрозділи залишаються заблокованими. Проте зараз ми виконуємо замовлення, зроблені минулого тижня, і приймаємо нові на вівторок-середу», - йдеться в документі.

«Будь ласка, вибачте за вимушені незручності. Ця ситуація виникла через незалежні від нас обставини. Ми робимо все можливе для відновлення роботи нашого магазину в звичайному режимі і швидкого виконання всіх замовлень», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня робота Rozetka.ua була припинена у зв`язку з діями податкової інспекції. Потім робота сайту була відновлена в обмеженому режимі.

Компанію звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму близько 8 млн грн.

За даними начальника управління організації розкриття податкових злочинів УПМ Держподатслужби в Києві Олексія Чорнобая, в рамках слідства 18 квітня закінчено три обшуки.

О.Чорнобай зазначив, що кримінальну справу щодо директора ТОВ «Розетка» було порушено у квітні 2012 року на підставі матеріалів позапланових перевірок наприкінці жовтня 2011 року і наприкінці березня 2012 року.