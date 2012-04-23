Жінка переказала на рахунок шахрая 30 тисяч доларів

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника управління карного розшуку УМВС України в Житомирській області Сергій Хімчик, жінка познайомилася з шахраєм, відгукнувшись на відповідне оголошення в ефірі розважального телеканалу.

Невдовзі після знайомства чоловік зателефонував їй і повідомив, що його бізнес опинився під загрозою, йому потрібно терміново відкупитися, а всі його банківські рахунки заблоковані.

Щоб допомогти чоловіку, жінка перерахувала на його рахунок 30 тисяч доларів США. Після цього чоловік зник.

Жінка звернулася до міліції. УМВС України у Житомирській області за фактом шахрайства порушено кримінальну справу.

Оперативники з’ясували, що шахрай зараз перебуває у місцях позбавлення волі, а переведені житомирянкою на банківський рахунок гроші були зняті невідомою особою. Подальшу схему шахрайства міліція з’ясовує.