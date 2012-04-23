У Києві ліквідували 230 стихійних звалищ
Голова КМДА Олександр Попов та кожен із його заступників щодня виїжджатимуть у райони столиці, аби переконатися у якості виконання робіт у рамках весняного двомісячника з благоустрою.
|Олександр Попов подякував за толоку
Як повідомлялось на зустрічі, у столиці триває рейд із виявлення стихійних звалищ сміття.
Міською комісією контролю за благоустроєм уже обстежено 8 районів, 25 квітня буде проведено об’їзд Святошинського та Солом’янського районів. На сьогодні комунальним службам вдалося ліквідувати 230 таких стихійних звалищ.
«Ми продовжуємо виявляти занедбані території, на котрих ростуть гори сміття. Зокрема, вкрай незадовільним вважаю прибиранням території вздовж залізничних шляхів. Я вже звернувся до керівництва Південно-Західної залізниці з вимогою уважніше ставитися до своїх обов’язків, але й міські служби повинні долучитися до цього процесу”, – підкреслив голова КМДА.
Як повідомляв УНІАН, у Києві весняний двомісячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста триває з 19 березня до 11 травня.