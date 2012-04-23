У Києві ліквідували 230 стихійних звалищ

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, За сьогодні під час наради із заступниками та головами районів О.Попов сказав: «Із початку весняного двомісячника нам уже вдалося чимало зробити. Я хочу подякувати всім комунальним службам за організацію толоки і щоденну поточну роботу щодо наведення ладу в місті. Але роботи ще дуже багато, і якість її виконання я контролюватиму особисто».

Як повідомлялось на зустрічі, у столиці триває рейд із виявлення стихійних звалищ сміття.

Міською комісією контролю за благоустроєм уже обстежено 8 районів, 25 квітня буде проведено об’їзд Святошинського та Солом’янського районів. На сьогодні комунальним службам вдалося ліквідувати 230 таких стихійних звалищ.

«Ми продовжуємо виявляти занедбані території, на котрих ростуть гори сміття. Зокрема, вкрай незадовільним вважаю прибиранням території вздовж залізничних шляхів. Я вже звернувся до керівництва Південно-Західної залізниці з вимогою уважніше ставитися до своїх обов’язків, але й міські служби повинні долучитися до цього процесу”, – підкреслив голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, у Києві весняний двомісячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста триває з 19 березня до 11 травня.