Експерти стверджують, що в Україні росте приховане безробіття

Несприятливий інвестиційний клімат, відплив інвестицій з України і пресинг контролюючих органів призвели до появи прихованого безробіття. За півроку, що минули, кількість претендентів, які перебувають в активному пошуку роботи, збільшилася на 30%, свідчить статистика рекрутингової компанії Brain Source Corporation.

Про це повідомляє ZN.UA.

За словами управляючого партнера корпорації Brain Source Андрія Кривокоритова, «за останні шість місяців кількість резюме, що надсилаються нам, збільшилася на 30%, порівняно з минулим півріччям. Все більше претендентів перебувають зараз в активному пошуку, або незадоволені поточним роботодавцем. І хоча сьогодні не йдеться про другу хвилю кризи, це також свідчить про явище прихованого безробіття, коли зарплата співробітника або становить лише 1000-1500 грн, або виплачується не частіше, ніж раз на півроку».

За його словами, тенденція торкнулася в основному білих комірців - керівників вищої і середньої ланки.

«Це пов'язано з банкрутством підприємств, несприятливим інвестиційним кліматом, відпливом інвестицій з України, а також пресингом контролюючих органів, що призводить до закриття малого і середнього бізнесу. Керівникам, бажаючим знайти нове місце, зараз нелегко. Чим вище посада, тим важче знайти роботу», - сказав А.Кривокоритов.