У Макіївці шукають "мінера"

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Макіївського міськуправління міліції.

У повідомленні сказано, що 22 квітня на номер «102» надійшло повідомлення від невідомого про те, що будівля «ПриватБанку» на вул. Московській замінована.

Негайно на адресу прибули співробітники макіївської міліції, СБУ, ДАІ, МНС, служба охорони, пожежна служба, швидка допомога. Для забезпечення охорони громадського порядку була оточена ділянка дороги і навколишня місцевість.

Огляд будівлі і прилеглої території проводила обласна вибухо-технічна служба з використанням службового собаки. Жодних вибухових пристроїв виявлено не було.

У повідомленні наголошується, що зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 259 Кримінального кодексу України (Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності).

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи аноніма, який телефонував, підсумовано в повідомленні.