Генпрокуратура Росії відреагує на звинувачення Ющенка

У Генеральній прокуратурі РФ заявляють, що українська сторона одержить відповідь на своє звернення щодо розслідування отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА діоксином «у визначений термін».

Про це повідомляє газета «Коммерсант-Украина» (№ 157 від 12.09.2007 р.).

Зокрема, в Генпрокуратурі Росії підтвердили, що відповідне звернення української сторони дійсно надійшло через російське МЗС. "Воно одержане 7 вересня і зараз перебуває на розгляді. У визначений термін Україна одержить на нього відповідь. Більше нічого до цього додати я не можу", - цитує газета слова чергового прокурора Наталії БРУСЕНЦЕВОЇ.

Водночас, у Федеральній службі безпеки і слідчому комітеті РФ виданню повідомили, що нічого не знають про звернення з України.

Крім того, газета також звернулася до заступника голови Департаменту інформації та друку МЗС РФ Андрія КРИВЦОВА, який повідомив, що жодних офіційних коментарів на заяву В.ЮЩЕНКА про блокування російською стороною справи про його отруєння не буде. При цьому А.КРИВЦОВ запевнив, що Київ не намагався вирішити питання з діоксином дипломатичними каналами: "Відповідно до Мінської конвенції про правову допомогу подібні питання вирішуються безпосередньо між правоохоронними органами", – пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв`ю газеті “Таймс” В.ЮЩЕНКО звинуватив Росію в блокуванні розслідування справи про його отруєння. Зокрема, В.ЮЩЕНКО сказав, що Москва відмовляється співробітничати навіть після того, як він обговорив це питання безпосередньо з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ.

Газета нагадала, що Росія була єдиною державою, яка відмовилася надати українським слідчим зразки діоксину, який виробляється в її лабораторіях. Видання також зазначало, що російський генеральний прокурор проігнорував вимоги української сторони видати Україні підозрюваних у здійсненні посадових злочинів високих чиновників, які втекли до Росії.

Водночас, вчора, 11 вересня, посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН відкинув звинувачення В.ЮЩЕНКА на адресу Росії в блокуванні розслідування справи про його отруєння. За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, Україна не зверталася до російської сторони з приводу надання допомоги в розслідуванні цієї справи. «Не зверталися. Я не думаю, я б напевно знав, якщо було б таке звернення», - сказав він.

На його думку, в справі про отруєння В.ЮЩЕНКА має розбиратися сама Україна. «Нам що розслідувати? Розбирайтеся у себе, все вам хтось заважає, хтось винен», - додав він.

Як відомо, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершено.