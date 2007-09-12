Найтеплішим днем цього тижня буде субота

13 вересня за прогнозами синптиків на території України буде хмарно з проясненнями. Часом дощ, вночі у прикарпатських, центральних, південних областях та в Криму, вдень на Лівобережжі місцями пройдуть сильні дощі (вдень у західних областях невеликий дощ); на півдні та сході подекуди грози. Вітер переважатиме північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях та південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, на півдні 15-18°; вдень 13-18°, в Карпатах вночі 3-8°, вдень 5-10° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 14-15 вересня утримається мінлива хмарність. Вночі 14 вересня у східній половині та місцями на півдні країни, вдень 15 вересня в західній частині очікується дощ; на решті території переважно без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, 14 вересня у східній половині та на півдні країни, 15 вересня в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура 14 вересня вночі 6-11°, у південній частині, Донецькій, Луганській області 10-15°, вдень 13-18°, на півдні 17-22°; 15 вересня вночі 3-8° тепла, вдень 17-22°, у південній частині вночі 6-11°, на узбережжі Криму до 15°, вдень 20-25°.

16 вересня в Україні, окрім західних областей, 17 вересня у східних областях та на півночі Лівобережжя пройдуть дощі; на решті території без істотних опадів. Температура вночі 16 вересня 5-11°, на узбережжі морів до 14-16°, у західних та східних областях, а 17 вересня в Україні 3-8° тепла; вдень 8-14°, 17 вересня в Україні, окрім східних областей та півночі Лівобережжя, підвищення денної температури на 2-4°.

У м.Києві та області 13 вересня буде хмарно з проясненнями, часом дощ (вдень невеликий). Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 15-17°; по області вночі 8-13°, вдень 13-18°.

14-15 вересня очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вночі 14 вересня та вдень 15 вересня місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура 14 вересня вночі 6-11°, вдень 13-18°; 15 вересня вночі 3-8° тепла, вдень 17-22°.

16 вересня вночі пройде дощ, вдень місцями невеликий; температура вночі 5-10°, вдень 8-13°. 17 вересня без істотних опадів; температура вночі 3-8°, вдень 11-16°.