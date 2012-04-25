Банк сина Януковича за рік збільшив прибутки у 18 разів

Про це заявляє у своєму зверненні з нагоди 3-річчя банку голова правління ВБР Валентина Арбузова.

За її словами, активи банку за підсумками 2011 року сягнули 1,4 млрд грн., сукупний обсяг зобов’язань – 1,1 млрд грн., що свідчить про «найвищий професіоналізм всіх співробітників банку та творчий підхід до вирішення кожного завдання та вірно обрану стратегію розвитку.

Як повідомлялося раніше, на початку 2012 року керівництво Податкової перевело своїх співробітників на обслуговування у Всеукраїнський банк розвитку.

До цього з 2004 року центральний апарат Податкової отримував зарплатню на картки „Укрексімбанку”. На відміну від "Всеукраїнського банку розвитку”, УЕБ є державним, є другим за розміром в Україні та має найвищі міжнародні рейтинги надійності. Для порівняння, ВБР є приватним та 88-м за розміром.

Головою правління банку є Валентина Арбузова, мати діючого голови Національного банку Сергія Арбузова.

Власник банку - Олександр Янукович, старший син діючого голови держави.