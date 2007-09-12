Україна призупинила експорт електроенергії до Росії

Експорт електроенергії до Росії Україна призупинила до кінця року . Про це заявив заступник директора з експорту електроенергії підприємства "Укр-інтер-енерго" Андрій Турос.

За його словами, вже влітку постачання до Росії здійснювали на мінімальному рівні - для забезпечення взаємозаліків. Переговори щодо експорту на 2008 рік розпочнуться у листопаді. Напередодні ж заступник міністра палива і енергетики Олексій Шеберстов повідомив, що Україна не має зайвої електроенергії. За його словами, це пов`язано із зростанням виробництва, насамперед у металургії.

5 канал