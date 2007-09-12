Азаров не прийшов на засідання Ради НБУ

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ не зміг сьогодні взяти участь в засіданні Ради Національного банку України.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар М.АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

За його словами, замість М.АЗАРОВА в засіданні мав взяти участь заступник міністра фінансів Андрій КРАВЕЦЬ.

Як повідомили УНІАН в апараті Ради НБУ, сьогодні не відбулося продовження засідання Ради Нацбанку. В апараті не уточнили, коли саме відбудеться продовження засідання.

Як повідомлялося, 11 вересня на засідання Ради НБУ було винесено питання затвердження Основ грошово-кредитної політики на 2008 рік. Голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО заявив, що у членів Ради виникли питання щодо того, що прогнозні макроекономічні показники, на яких був розрахований урядом бюджет-2008, а саме показники ВВП, є заниженими. У зв`язку з цим для з`ясування ситуації, за словами П.ПОРОШЕНКА, на засідання Ради НБУ було запрошено першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів України М.АЗАРОВА.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Національний банк України», Рада НБУ до 15 вересня розробляє Основні принципи грошово-кредитної політики і вносить їх до Верховної Ради для інформування, здійснює контроль за виконанням Основних принципів грошово-кредитної політики.

Основні принципи грошово-кредитної політики грунтуються на критеріях і макроекономічних показниках загальнодержавної програми економічного розвитку і Основних параметрах економічного і соціального розвитку України на відповідний період. До цього документу включаються прогнозні показники обсягу валового внутрішнього продукту, рівня інфляції, розміру дефіциту Державного бюджету і джерел його покриття, платіжного і торгового балансів, затверджених Кабінетом Міністрів України.