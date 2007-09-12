У Почаєві мати заморила дитину голодом

На Тернопільщині порушили кримінальну справу проти матері з Почаєва Кременецького району, однорічна дитина якої померла від недоїдання.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, мати дитини зловживала спиртними напоями. “Не зважаючи на те, що жінка систематично отримувала грошову допомогу як одинока матір і допомогу при народженні дитини, всі кошти вона витрачала на себе та на співмешканця. В основному вся сума йшла на купівлю спиртного. За свідченнями сусідів, всі діти були недоглянуті та постійно голодні, а смерть найменшого фактично настала через постійне недоїдання”, - повідомила Л.ДОЛІШНА.

За її словами, згідно з висновком судово-медичного дослідження, причиною смерті хлопчика стали різке виснаження організму внаслідок хронічного недостатнього харчування та дистрофія внутрішніх органів.

Кримінальну справа порушена за ст. 166 Кримінального кодексу України - злісне невиконання обов‘язків з догляду за дитиною.

У зазначеної матері є ще двоє дітей: 7-річна дівчинка, яка навчається в Бережанській школі-інтернаті, та 4-річний хлопчик, якого одразу після смерті малюка забрали до тернопільського дитячого притулку.