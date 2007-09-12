Підліток за три доби викрав 5 машин

Міліціонери Полтавської області затримали 16-річного юнака, який за три доби викрав 5 автомобілів й ще 8 намагався викрасти.

Про це УНІАН повідомили в ЦГЗ УМВС України в Полтавській області.

За їхніми даними, впродовж п`яти днів і ночей вся міліція Хорола шукала викрадача, який із двору приватного домогосподарства в селі Клепачі Хорольського району викрав автомобіль ВАЗ-21013, а потім по черзі ЗАЗ-1102, "Москвич 2715" і ВАЗ-2101 та ін. Всі автомобілі зловмисник залишав на дорозі, як тільки в них закінчувалося пальне, при чому ні пошкодити, ні викрасти речі або запчастини, навіть не намагався.

«Щоб знайти злочинця міліціонери Полтавської області п`ять діб патрулювали, обходили кожен будинок, опитували жителів, перевіряли раніше судимих і т.п. Правоохоронці говорять, що ці декілька днів просто жили на роботі: вдень шукали зловмисника, а вночі документували нове незаконне заволодіння авто. Нарешті, вдалося вирахувати 16-річного юнака. Як виявилося, батьки затриманого живуть на околиці села Шишаки Хорольського району. Батько зловживає спиртним. Юнак проживає в с. Яреськи, де навчається в СПТУ, а в Шишаки приїжджає вкрай рідко.

При затриманні викрадач навіть не прагнув викрутитися, він відразу зізнався в 5 незаконних заволодіннях автомобілями й ще в 8 невдалих спробах викрасти легкові автомобілі.

"Я відкривав двері за допомогою звичайного кишенькового ножа, - розповів він, - і не збирався красти ніяких речей, просто посварився зі своєю дівчиною й мені було необхідно дістатися до неї в Чернігів. Проте весь час щось заважало: то пальне закінчувалося, то кермо блокувалося, а одного разу в машині лежала міліцейська фуражка, і я не наважився викрадати авто».

Заступник начальника Хорольського райвідділу міліції Віталій ШЕВЧУГА повідомив, що проти затриманого порушено кримінальну справу за статтею 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом, що передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.