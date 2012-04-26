Хорошковський заявляє, що йому вдалося добитися прогресу

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив українським журналістам.

«Нам вдається продемонструвати, що ми здійснили серйозний прогрес на шляху розконсервування, розблокування макрофінансової допомоги, прямого бюджетного фінансування, тобто такі речі, які, безумовно, дуже важливі», - сказав він.

В.Хорошковський відзначив, що український уряд і парламент готові вирішити більшість питань, які не вимагають внесення змін до Конституції.

Разом з тим, він не уточнив, коли може бути відновлене надання макрофінансової допомоги ЄС Україні.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що Україна здійснює заходи, щоб найближчим часом відновити секторну співпрацю з ЄС і повернутися до питання надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 610 млн євро.

Довідка УНІАН. 29 червня 2010 року Рада міністрів ЄС ухвалила рішення про надання Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. Кошти планувалося надати у вигляді кредиту на 15 років.

Крім того, цим рішенням передбачалося надання Україні ще 110 млн євро допомоги з виділених у 2002 році, але не використаних 200 млн євро.

Проте в лютому 2011 року Євросоюз припинив фінансову допомогу Україні у зв'язку із внесенням Верховною Радою змін до процедури державних закупівель.